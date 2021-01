Incidente in moto in via Rembrant: grave 42enne (Di venerdì 29 gennaio 2021) Milano, 29 gennaio 2021 - grave Incidente nella mattina di oggi, venerdì 29 gennaio, a Milano. Un uomo di 42 anni è rimasto ferito in uno schianto in moto avvenuto in via Rembrant , intorno alle 6.30 ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 29 gennaio 2021) Milano, 29 gennaio 2021 -nella mattina di oggi, venerdì 29 gennaio, a Milano. Un uomo di 42 anni è rimasto ferito in uno schianto inavvenuto in via, intorno alle 6.30 ...

RedazioneLaNews : #Milano Incidente a Milano, sbanda con la moto e si schianta: grave un uomo - notizie36601426 : #Roma, incidente al Foro Italico: capitano dell'esercito 33enne perde il controllo della moto e muore - Il Messagge… - paolorm2012 : Incidente via Foro Italico: perde controllo della moto e cade, 33enne muore dopo trasporto in ospedale - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Roma, incidente in moto al Foro Italico: muore capitano dell'esercito di 33 anni - PasqualeMarro : Muore capitano dell’esercito in un incidente con la moto: aveva 33 anni -