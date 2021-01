Harry Potter è esistito veramente e… giocava a calcio! (Di venerdì 29 gennaio 2021) Non un rettilofono, né un ragazzino con una cicatrice a forma di saetta sulla fronte, né tantomeno un maghetto prodigio. L’Harry Potter realmente esistito era un semplice “babbano”, originario di Bradford, un distretto metropolitano nel West Yorkshire, in Inghilterra, calciatore e soldato della Prima Guerra Mondiale. Chi era veramente Harry Potter? Harry Potter era un cittadino inglese, la cui data di nascita dovrebbe risalire al 24 Novembre del 1884. Secondo le fonti dell’epoca lavorava come tintore tessile, oltre ad essere stato uno dei primi calciatori della storia. Fu, infatti, un tesserato del Bradford City, una piccola società calcistica che attualmente milita nella Football League Two (la quarta serie del campionato inglese). Il racconto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 29 gennaio 2021) Non un rettilofono, né un ragazzino con una cicatrice a forma di saetta sulla fronte, né tantomeno un maghetto prodigio. L’realmenteera un semplice “babbano”, originario di Bradford, un distretto metropolitano nel West Yorkshire, in Inghilterra, calciatore e soldato della Prima Guerra Mondiale. Chi eraera un cittadino inglese, la cui data di nascita dovrebbe risalire al 24 Novembre del 1884. Secondo le fonti dell’epoca lavorava come tintore tessile, oltre ad essere stato uno dei primi calciatori della storia. Fu, infatti, un tesserato del Bradford City, una piccola società calcistica che attualmente milita nella Football League Two (la quarta serie del campionato inglese). Il racconto ...

