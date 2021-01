Giulia De Lellis svela in che rapporti è con Andrea Damante e su Iannone fa una clamorosa rivelazione (Di venerdì 29 gennaio 2021) Giulia De Lellis riesce sempre a far parlare di sé e a finire al centro del gossip. L’influencer è molto seguita soprattutto sui suoi social e non perde mai l’occasione per confidarsi con i suoi followers. E proprio nelle ultime ore, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha voluto fare un simpatico gioco con i … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 29 gennaio 2021)Deriesce sempre a far parlare di sé e a finire al centro del gossip. L’influencer è molto seguita soprattutto sui suoi social e non perde mai l’occasione per confidarsi con i suoi followers. E proprio nelle ultime ore, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha voluto fare un simpatico gioco con i … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

uattafuck : @marco__lecce @sy_healthy Ma perché la Giulia De Lellis e le altre pseudo influencer italiane lo possono fare mentr… - zazoomblog : Giulia De Lellis svela in che rapporti è con Iannone e parla della rottura con Damante: “Nuove corna? No è complica… - StraNotizie : Giulia De Lellis svela in che rapporti è con Iannone e parla della rottura con Damante: “Nuove corna? No, è complic… - 910UTSIDE : io ferma al fatto che abbiano definito maya la “sosia di giulia de lellis” MA IN CHE SENSO - nomeutente_00 : RT @SfideTv: #LaPupaeilSecchione #lapupaeilsecchioneeviceversa De Santis e Jessica sono salvi Grazie a Giulia De Lellis ?????? -