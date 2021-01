Giulia De Lellis parla per la prima volta del suo nuovo fidanzato | «Al cuore non si comanda»

(Di venerdì 29 gennaio 2021)Deha deciso di scambiare due chiacchiere con i suoi numerosi followers su Instagram attraverso le sue storie, rispondendo a delle loro domande. In molti le hanno chiesto dire del suoCarlo Gussalli Beretta. CosìDe, attraverso dei brevi filmati, ha deciso di raccontare tutta la sua verità sulla nascita di questa sua storia d’amore, chiarendo anche il fatto che quando si sono conosciuti tra lei e Andrea Damante era già finita. Naturalmente, durante la sua lunga conversazione con i fan, la bella influencer ha lanciato anche qualche piccola frecciatina al suo ex proprio sull’argomento tradimenti. Leggi anche –>Denella bufera, fan inviperiti: niente quarantena dopo ...

susiestini : @Alessandro19_07 @simonealiprandi @giuvannuzzo L'urgenza è il lavoro. Se può andare Giulia De Lellis a farsi 3 foto… - Amore4Zampe : La preoccupazione dell'influencer sta commuovendo il web!???? ? - GossipItalia3 : Giulia De Lellis, la sua esperienza al Grande Fratelo Vip? “Un incubo” #gossipitalianews - rockstarshabit : @_cryingcoolway AHHAHAHAH scrivete di Giulia de lellis va - 1Dmakemesmile8 : Giulia De Lellis, le metto i like su instagram, muoio ???????? #lapupaeilsecchione -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis

... possiede diverse società, tra cui un'agenzia di management (la NewCo Management) che fa consulenza online a personaggi dello spettacolo, influencer e cantanti come Riki eDe. Francesco ...Il silenzio è stato rotto.De, oggi fidanzata con uno degli amici dell'ex compagno, Andrea Damante , ha deciso di spiegare ai propri follower come e quando sia nata la sua storia d'amore. "Io quando sono ...Giulia De Lellis fidanzato, l'influencer racconta per la priva volta la loro storia: un amore nato pian piano da un'iniziale amicizia ...Giulia De Lellis ha messo ordine tra i rumor che avvolgono la sua sfera romantica. Lo ha fatto tramite il tool di botta e risposta fornito da Instagram e svelando in che rapporti è rimasta con i suoi ...