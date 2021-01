Final Eight di calcio a 5 in Emilia Romagna (Di venerdì 29 gennaio 2021) . La Coppa Italia di Serie A maschile e femminile si giocherà negli impianti sportivi di Rimini Scelta quindi la regione che ospiterà le Final Eight di calcio a 5 di Coppa Italia: l’Emilia Romagna. Il presidente Stefano Bonaccini ha infatti annunciato che è Rimini la prescelta L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Nazionale maschile di futsal verso i Mondiali La Nazionale di futsal di Bellarte, inizia l’avventura da Ct Europei di Futsal, i convocati di mister Bellarte Italfutsal in Europa, inizia il cammino Italfutsal conclude il tour in Belgio tra luci e ombre Italfutsal fuori dal Mondiale sconfitta dal Portogallo Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) . La Coppa Italia di Serie A maschile e femminile si giocherà negli impianti sportivi di Rimini Scelta quindi la regione che ospiterà ledia 5 di Coppa Italia: l’. Il presidente Stefano Bonaccini ha infatti annunciato che è Rimini la prescelta L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Nazionale maschile di futsal verso i Mondiali La Nazionale di futsal di Bellarte, inizia l’avventura da Ct Europei di Futsal, i convocati di mister Bellarte Italfutsal in Europa, inizia il cammino Italfutsal conclude il tour in Belgio tra luci e ombre Italfutsal fuori dal Mondiale sconfitta dal Portogallo

