Elisabetta Gregoraci | “Ho tolto un polipo all’utero”

(Di venerdì 29 gennaio 2021) L’ex concorrente del GF si è raccontata a “Verissimo”, ospite con la sorella Marzia a Verissimo, racconta per la prima volta il problema di salute che l’ha colpita qualche settimana fa. Il ginecologo, grazie ad una visita di controllo, mi ha detto che dovevo fare il giorno dopo un intervento per togliere subito un piccolo. A Silvia Toffanin confida: “Lì per lì mi sono spaventata, ricordando il percorso di malattia di mia mamma (scomparsa a causa di un tumore ndr), ma il ginecologo mi ha tranquillizzato. Fortunatamente sto molto bene” e aggiunge “L’ho voluto raccontare per ricordare che la prevenzione è importantissima”. Leggi anche:GF Vip,e Oppini commentano la scelta di Pretelli L'articolo 361magazine.

A Verissimo per la prima volta insieme in tv Elisabetta Gregoraci con sua sorella Marzia.