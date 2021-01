Dzeko Sanchez, affare sempre più in salita: le ultime (Di venerdì 29 gennaio 2021) Sembra sempre più in salita lo scambio tra Edin Dzeko all’Inter ed Alexis Sanchez alla Roma: le ultime sulla trattativa Si fa sempre più improbabile l’ipotesi di vedere Edin Dzeko all’Inter ed Alexis Sanchez alla Roma. Secondo La Gazzetta dello Sport l’affare tra i due club sarebbe addirittura saltato senza margini per continuare a trattare. Tiago Pinto tornerà nella Capitale questa sera quindi mancano davvero poche ore prima che l’affare tramonti definitivamente. Difficile trovare la quadra economica in così poco tempo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Sembrapiù inlo scambio tra Edinall’Inter ed Alexisalla Roma: lesulla trattativa Si fapiù improbabile l’ipotesi di vedere Edinall’Inter ed Alexisalla Roma. Secondo La Gazzetta dello Sport l’tra i due club sarebbe addirittura saltato senza margini per continuare a trattare. Tiago Pinto tornerà nella Capitale questa sera quindi mancano davvero poche ore prima che l’tramonti definitivamente. Difficile trovare la quadra economica in così poco tempo. Leggi su Calcionews24.com

