Control per PS5 e Xbox Series X/S non permetterà il trasferimento dei salvataggi PS4 e Xbox One (Di venerdì 29 gennaio 2021) Brutte notizie per chi giocherà a Control: Ultimate Edition su PlayStation 5 e Xbox Series X/S: a quanto pare i salvataggi effettuati sulle console last-gen, PlayStation 4 e Xbox One, non potranno essere trasferiti. L'aggiornamento next-gen arriverà tra pochi giorni, esattamente il 2 febbraio e porterà con sé una modalità Performance a 60 fps ed una modalità grafica a 30fps con il supporto al ray-tracing. Precedentemente non era ancora chiaro se i salvataggi PS4 e Xbox One sarebbe stati trasferibili, ma ora abbiamo la conferma: i giocatori dovranno ricominciare praticamente da capo. Il direttore delle comunicazioni di Remedy, Thomas Puha, si è rivolto a Twitter per condividere la notizia, scrivendo: "I ...

