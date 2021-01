Chiusa il 29 gennaio la Scuola Primaria per un caso covid. "Focolaio" tra Matino, Casarano, Parabita... e l'inerte Menozzi minimizza (Di venerdì 29 gennaio 2021) Secondo quanto riportato dal giornale on line corrieresalentino.it, " è risultata positiva la madre ... " Nei giorni scorsi - riporta "La Gazzetta del Mezzogiorno" - , proprio a causa dell'aumentare dei ... Leggi su infocollepasso (Di venerdì 29 gennaio 2021) Secondo quanto riportato dal giornale on line corrieresalentino.it, " è risultata positiva la madre ... " Nei giorni scorsi - riporta "La Gazzetta del Mezzogiorno" - , proprio a causa dell'aumentare dei ...

BSognalibro : ?? ATTENZIONE?? In ottemperanza al DPCM del 14 gennaio 2021 LA BIBLIOTECA È CHIUSA TUTTI I SABATI! #casalgrane… - ProvinciaTrento : ?? È stata riaperta in mattinata, per il momento a senso unico alternato, la S.S. 421 nel tratto tra San Lorenzo in… - AgenziaOpinione : PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * VIABILITÀ: « RIAPERTA A SENSO UNICO ALTERNATO LA STRADA PER MOLVENO, ERA CHIUSA DAL 22… - salernotoday : Covid-19: muore una professoressa di Sarno, nuovi contagi e un'altra scuola chiusa - montagne_paesi : Piancogno: riaperta la strada di via Vigne - Montagne & Paesi - Riaperta la strada di via Vigne, ad Annunciata, chi… -