Cessione Papu Gomez, l’impatto reale sui conti del Catania (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Papa Gomez dopo sei anni e mezzo ha lasciato Bergamo. L’argentino si lascia alle spalle 252 presenze, 59 reti tra campionato e coppe. Il suo futuro è il Siviglia che lo ha acquistato dal club bergamasco a titolo definitivo, e stando a quanto riportato dalla stampa sportiva l’operazione si è chiusa sulla base di 5,2 milioni di euro, ai quali andrebbero aggiunti altri 2 milioni di euro di bonus che secondo quanto appreso da Itasportpress riguarda il numero di presenze tra campionato e coppe. In Spagna l’argentino dovrebbe guadagnare 3 milioni di euro netti. Papu Gomez Atalanta (Getty Images) La cifra versata dal Siviglia consentirà all’Atalanta di registrare una plusvalenza. Gomez, infatti, è stato acquistato dai nerazzurri nell’estate del 2014, dagli ucraini del Metalist Kharkiv. Per il suo cartellino i ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Papadopo sei anni e mezzo ha lasciato Bergamo. L’argentino si lascia alle spalle 252 presenze, 59 reti tra campionato e coppe. Il suo futuro è il Siviglia che lo ha acquistato dal club bergamasco a titolo definitivo, e stando a quanto riportato dalla stampa sportiva l’operazione si è chiusa sulla base di 5,2 milioni di euro, ai quali andrebbero aggiunti altri 2 milioni di euro di bonus che secondo quanto appreso da Itasportpress riguarda il numero di presenze tra campionato e coppe. In Spagna l’argentino dovrebbe guadagnare 3 milioni di euro netti.Atalanta (Getty Images) La cifra versata dal Siviglia consentirà all’Atalanta di registrare una plusvalenza., infatti, è stato acquistato dai nerazzurri nell’estate del 2014, dagli ucraini del Metalist Kharkiv. Per il suo cartellino i ...

ItaSportPress : Cessione Papu Gomez, l'impatto reale sui conti del Catania - - Jsquare9ja : RT @fcin1908it: Sky - Papu Gomez-Siviglia, manca poco. L'Atalanta non ha mai aperto a cessione in Italia - - ColucciLc : RT @fcin1908it: Sky - Papu Gomez-Siviglia, manca poco. L'Atalanta non ha mai aperto a cessione in Italia - - ColucciLc : RT @Gazzetta_it: #PapuGomez il #Siviglia e la coerenza della #Dea #Atalanta @SevillaFC #calciomercato #Pedullà - infoitsport : Gomez va al Siviglia, Percassi ha bloccato la cessione del Papu all'Inter: il retroscena -

Ultime Notizie dalla rete : Cessione Papu Dzeko - Sanchez, incrocio doc in attacco

... tanto che è stato proprio Fonseca ad aver avallato in prima persona la sua cessione. Sembra di assistere al deja vu di quanto accaduto a Bergamo tra Gasperini e il Papu Gomez. E così è andato in ...

Dzeko vuole allenarsi, Fonseca dice di no. La Roma: sta male

... 'Del Papu se ne è già parlato abbastanza. L'argomento per me è chiuso. Punto. Gasperini? Resta a vita'. Senza contare che alla fine la cessione dell'argentino al Siviglia ha fruttato 10 milioni. A ...

L’Atalanta vende il Papu Gomez al Siviglia e realizza un capolavoro in tre mosse Sport Fanpage Tutti i numeri del Papu: finale triste, ma 6 anni di emozioni

L’Eco di Bergamo oggi dedica tre pagine all’emozionante vicenda del Papu Gomez all’Atalanta. Dal pane duro della salvezza alla Champions League 4 ruoli e 3 allenatori in 6 anni e mezzo, dal pane duro ...

Buon compleanno a Ilicic, l’unico fuoriclasse rimasto a Bergamo

Trentatré anni compiuti oggi, venerdì 29 gennaio: Josip Ilicic è l’unica ciliegina rimasta sulla torta dell’Atalanta dopo la cessione del Papu Gomez Al suo allenatore, Gian Piero Gasperini, propugnato ...

... tanto che è stato proprio Fonseca ad aver avallato in prima persona la sua. Sembra di assistere al deja vu di quanto accaduto a Bergamo tra Gasperini e ilGomez. E così è andato in ...... 'Delse ne è già parlato abbastanza. L'argomento per me è chiuso. Punto. Gasperini? Resta a vita'. Senza contare che alla fine ladell'argentino al Siviglia ha fruttato 10 milioni. A ...L’Eco di Bergamo oggi dedica tre pagine all’emozionante vicenda del Papu Gomez all’Atalanta. Dal pane duro della salvezza alla Champions League 4 ruoli e 3 allenatori in 6 anni e mezzo, dal pane duro ...Trentatré anni compiuti oggi, venerdì 29 gennaio: Josip Ilicic è l’unica ciliegina rimasta sulla torta dell’Atalanta dopo la cessione del Papu Gomez Al suo allenatore, Gian Piero Gasperini, propugnato ...