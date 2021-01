Boca Juniors, idea Diego Costa: c’è il sondaggio (Di venerdì 29 gennaio 2021) Un attacco da sogno Carlitos Tevez-Diego Costa al Boca Juniors? Stando a quanto riporta Marca, quella che è al momento solo una suggestione di mercato, potrebbe diventare qualcosa di più concreto nei prossimi giorni. La società argentina avrebbe infatti effettuato un sondaggio per valutare la disponibilità dell’ex Atletico Madrid, al momento svincolato dopo aver risolto il contratto con i colchoneros, a trasferirsi a Buenos Aires. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 29 gennaio 2021) Un attacco da sogno Carlitos Tevez-al? Stando a quanto riporta Marca, quella che è al momento solo una suggestione di mercato, potrebbe diventare qualcosa di più concreto nei prossimi giorni. La società argentina avrebbe infatti effettuato unper valutare la disponibilità dell’ex Atletico Madrid, al momento svincolato dopo aver risolto il contratto con i colchoneros, a trasferirsi a Buenos Aires. SportFace.

