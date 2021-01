Anticipazioni Amici, 30 gennaio: in arrivo un provvedimento e in studio ci sarà proprio lui! (Di venerdì 29 gennaio 2021) Cosa vedremo domani 30 gennaio ad Amici: Evandro rischia l’eliminazione, cosa accadrà? Questo e molto altro nella puntata di domani. L’appuntamento di domani 30 gennaio con Amici, alle 14:10 su Canale 5, scioglierà molti nodi da risolvere. Ricordiamo che una settimana fa Anna Pettinelli aveva avvertito il cantante Evandro che se la sua esibizione non L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 29 gennaio 2021) Cosa vedremo domani 30ad: Evandro rischia l’eliminazione, cosa accadrà? Questo e molto altro nella puntata di domani. L’appuntamento di domani 30con, alle 14:10 su Canale 5, scioglierà molti nodi da risolvere. Ricordiamo che una settimana fa Anna Pettinelli aveva avvertito il cantante Evandro che se la sua esibizione non L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

infoitcultura : Anticipazioni Amici sabato 30 gennaio: ospiti, eliminati e giudizi sospesi - newangelhes : mai stata più felice di aver letto le anticipazioni di amici cazzo sì sì sì finalmente - infoitcultura : Anticipazioni ‘Amici 20’ del 29/01/2021: clamorosa eliminazione, giudizio sospeso per un ballerino - infoitcultura : Amici 20 anticipazioni: sfida fatale per Arianna, doccia fredda per Tommaso - infoitcultura : Amici 2021 Ed. 20/ Anticipazioni registrazione oggi, 29 gennaio: Arianna eliminata! -