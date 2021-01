**A.Saudita: Orlando, 'per aiutare Colle meglio evitare polemiche'** (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Credo che in un momento complicato come questo il modo migliore per aiutare il presidente della Repubblica è evitare di aggiungere polemiche alle polemiche e prodursi in dichiarazioni estemporanee". Lo dice il vice segretario del Pd Andrea Orlando, rispondendo ai cronisti sul caso della partecipazione di Matteo Renzi ad una conferenza di Riad. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Credo che in un momento complicato come questo il modo migliore peril presidente della Repubblica èdi aggiungereallee prodursi in dichiarazioni estemporanee". Lo dice il vice segretario del Pd Andrea, rispondendo ai cronisti sul caso della partecipazione di Matteo Renzi ad una conferenza di Riad.

