Traffico Roma del 28-01-2021 ore 17:30 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi in primo piano ancora le difficoltà riscontrate sulla tangenziale Dopo un incidente provoca lunghe code a partire dall’uscita stazione Tiburtina fino allo svincolo Salaria in direzione Stadio Olimpico ci sono cose anche verso San Giovanni a partire dalla galleria Giovanni XXIII sino alla Salaria incolonnamenti sulla stessa Salaria verso il centro città da via Cortona e poi Restano chiuse le rampe che dalla Sara consentono l’accesso in tangenziale per quanto riguarda il raccordo anulare abbiamo code a tratti in carreggiata interna a partire da 7 bagni vicino all’uscita alla rustica in carreggiata esterna rallentamenti concludi attratti dallo svincolo continua euro e fino all’uscita a Romanina per Traffico code sulla Cassia tra la Giustiniana Tomba di Nerone code lungo la ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 28 gennaio 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi in primo piano ancora le difficoltà riscontrate sulla tangenziale Dopo un incidente provoca lunghe code a partire dall’uscita stazione Tiburtina fino allo svincolo Salaria in direzione Stadio Olimpico ci sono cose anche verso San Giovanni a partire dalla galleria Giovanni XXIII sino alla Salaria incolonnamenti sulla stessa Salaria verso il centro città da via Cortona e poi Restano chiuse le rampe che dalla Sara consentono l’accesso in tangenziale per quanto riguarda il raccordo anulare abbiamo code a tratti in carreggiata interna a partire da 7 bagni vicino all’uscita alla rustica in carreggiata esterna rallentamenti concludi attratti dallo svincolo continua euro e fino all’uscita anina percode sulla Cassia tra la Giustiniana Tomba di Nerone code lungo la ...

VAIstradeanas : 17:35 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 17:32 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 28-01-2021 ore 17:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romamobilita : #Roma #viabilità traffico intenso in via Trionfale, la #RomaTpl segnala rallentamenti sulla linea 907. - TrafficoA : A24 - Roma - Code a tratti A24 roma-L'aquila-teramo Code a tratti tra Via Fiorentini e Inizio Complanare per traffico intenso -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 28-01-2021 ore 12:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Scambio di latitanti tra Italia e Spagna, viaggio in manette per i narcos internazionali

Dieci tredici i latitanti arrestati sono stati scambiati tra Italia e Spagna, dodici dei quali rintracciati nella penisola iberica e uno nel nostro Paese ...

Incidente al Foro Italico: centauro cade e muore. L'appello dei vigili: "Chi ha visto parli"

Il 30enne era un capitano dell'Esercito. Il decesso al Pertini dove è arrivato in gravissime condizioni. Ma la dinamica non è del tutto chiara ...

Dieci tredici i latitanti arrestati sono stati scambiati tra Italia e Spagna, dodici dei quali rintracciati nella penisola iberica e uno nel nostro Paese ...Il 30enne era un capitano dell'Esercito. Il decesso al Pertini dove è arrivato in gravissime condizioni. Ma la dinamica non è del tutto chiara ...