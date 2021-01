Traffico Roma del 28-01-2021 ore 16:30 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane in primo piano ancora le difficoltà riscontrate sulla tangenziale Dopo un incidente provoca lunghe code a partire dall’uscita stazione Tiburtina allo svincolo Salaria in direzione Stadio Olimpico ci sono come anche verso San Giovanni a partire dalla galleria Giovanni XXIII sino alla Salaria code sulla stessa Salaria verso il centro città a partire da via Cortona sulla raccordo anulare rallentamenti di lieve entità in carreggiata esterna tra Pontina e Appia per Traffico code a tratti sulla Cassia tra la Giustiniana Tomba di Nerone code sulla Flaminia da Corso Francia ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 28 gennaio 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane in primo piano ancora le difficoltà riscontrate sulla tangenziale Dopo un incidente provoca lunghe code a partire dall’uscita stazione Tiburtina allo svincolo Salaria in direzione Stadio Olimpico ci sono come anche verso San Giovanni a partire dalla galleria Giovanni XXIII sino alla Salaria code sulla stessa Salaria verso il centro città a partire da via Cortona sulla raccordo anulare rallentamenti di lieve entità in carreggiata esterna tra Pontina e Appia percode a tratti sulla Cassia tra la Giustiniana Tomba di Nerone code sulla Flaminia da Corso Francia ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 28-01-2021 ore 11:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Ai domiciliari con la droga, arrestato a Napoli trafficante internazionale di documenti falsi

I poliziotti hanno arrestato un 49enne napoletano del quartiere Vicaria, trovato in possesso di droga. Già sottoposto ai domiciliari, l’uomo era stato coinvolto in una indagine internazionale sul terr ...

Roma, chiuso il viadotto della Magliana: traffico in tilt

Brusco risveglio per i romani da Marconi a Portuense: è chiuso il viadotto della Magliana e il traffico va in tilt. Automobilisti bloccati in auto, nelle ore di punta, a chiedesi come ...

I poliziotti hanno arrestato un 49enne napoletano del quartiere Vicaria, trovato in possesso di droga. Già sottoposto ai domiciliari, l'uomo era stato coinvolto in una indagine internazionale sul terr ...