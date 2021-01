The Mandalorian 3: le riprese inzieranno a breve (Di giovedì 28 gennaio 2021) Secondo le ultime indiscrezioni, mancherebbe relativamente poco per l’inizio della produzione di The Mandalorian 3. Infatti, molto probabilmente, le riprese della nuova stagione avranno inizio in questa primavera. Esattamente nel mese di aprile. A divulgare la notizia, sembra essere stato il sito online Film & Television Industry Alliance. Il nuovo capitolo della serie TV disponibile L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Data di uscita di The Mandalorian 2, in arrivo su Disney+ Serie TV ad ottobre 2020: la lista completa dei nuovi show Soul non arriverà al cinema ma su Disney+ a dicembre Nuovo trailer di Soul, film d’animazione in arrivo a Natale su Disney+ Data di uscita di WandaVision: serie TV Marvel in arrivo su Disney+ “The Muppet ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Secondo le ultime indiscrezioni, mancherebbe relativamente poco per l’inizio della produzione di The3. Infatti, molto probabilmente, ledella nuova stagione avranno inizio in questa primavera. Esattamente nel mese di aprile. A divulgare la notizia, sembra essere stato il sito online Film & Television Industry Alliance. Il nuovo capitolo della serie TV disponibile L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Data di uscita di The2, in arrivo su Disney+ Serie TV ad ottobre 2020: la lista completa dei nuovi show Soul non arriverà al cinema ma su Disney+ a dicembre Nuovo trailer di Soul, film d’animazione in arrivo a Natale su Disney+ Data di uscita di WandaVision: serie TV Marvel in arrivo su Disney+ “The Muppet ...

webmagazine24 : The Mandalorian 3: le riprese inzieranno a breve - geekastica : Le riprese della terza stagione di The Mandalorian inizieranno, molto probabilmente, il 5 aprile 2021. Se la data d… - pattumierafiera : Mi chiedo se sia fattibile pagarlo e dividerlo con qualcuno… ci sono tante cose che voglio vedere come The Mandalor… - starwarsnewsit : The Mandalorian: Luke Skywalker nel finale non era previsto - - sakomskaikru : @OFFRIMIDABERE ieri ho iniziato the mandalorian e lui è così mini ed è diventato la mia nuova ossessione -