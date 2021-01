Reddito di Cittadinanza ai camorristi: sequestri a Giugliano, Afragola, Casoria e Sant’Antimo (Di giovedì 28 gennaio 2021) Blitz all’alba della Guardia di Finanza di Napoli e Torre Annunziata, perquisizioni e sequestri anche a Giugliano e Sant’Antimo. Nel mirino delle forze dell’ordine decine di soggetti che risultano percettori de Reddito pur non avendone diritto. In molti, infatti, erano condannati in via definitiva nell’ultimo decennio per il reato di associazione di tipo mafioso. Le L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 28 gennaio 2021) Blitz all’alba della Guardia di Finanza di Napoli e Torre Annunziata, perquisizioni eanche a. Nel mirino delle forze dell’ordine decine di soggetti che risultano percettori depur non avendone diritto. In molti, infatti, erano condannati in via definitiva nell’ultimo decennio per il reato di associazione di tipo mafioso. Le L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

