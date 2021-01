Raccomandazione dell'Oms: non usare i sieri Moderna e Pfizer in gravidanza (Di giovedì 28 gennaio 2021) AGI - L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha diffuso nuove linee guida sul vaccino Covid-19 di Moderna, raccomandando in generale di evitarne l'uso nelle donne in gravidanza, eccetto che quelle ad alto rischio di esposizione o che hanno una situazione sanitaria critica. Un'analoga Raccomandazione era stata diffusa nelle scorse settimane per il vaccino Pfizer/BioNTech. "L'Oms raccomanda di non usare mRNA-1273 in gravidanza, a meno che il beneficio di vaccinare una donna incinta non superi i potenziali rischi del vaccino, come nel caso degli operatori sanitari ad alto rischio di esposizione e delle donne incinte con comorbilità che mettono le donne incinte in un gruppo ad alto rischio di contrarre un Covid-19 grave". L'organizzazione ha fatto ... Leggi su agi (Di giovedì 28 gennaio 2021) AGI - L'Organizzazione Mondialea Sanità ha diffuso nuove linee guida sul vaccino Covid-19 di, raccomandando in generale di evitarne l'uso nelle donne in, eccetto che quelle ad alto rischio di esposizione o che hanno una situazione sanitaria critica. Un'analogaera stata diffusa nelle scorse settimane per il vaccino/BioNTech. "L'Oms raccomanda di nonmRNA-1273 in, a meno che il beneficio di vaccinare una donna incinta non superi i potenziali rischi del vaccino, come nel caso degli operatori sanitari ad alto rischio di esposizione ee donne incinte con comorbilità che mettono le donne incinte in un gruppo ad alto rischio di contrarre un Covid-19 grave". L'organizzazione ha fatto ...

Agenzia_Italia : Raccomandazione dell'Oms: non usare i sieri Moderna e Pfizer in gravidanza - sulsitodisimone : Raccomandazione dell'Oms: non usare i sieri Moderna e Pfizer in gravidanza - Gianmaa98 : @kiingg____ Comunque non mi pare che insigne abbia detto queste cose,forse non ho sentito bene,ma c'è stata solo un… - biskero : @Adnkronos infatti la raccomandazione dell'oms e' di almeno 2m o 6 ft, in italia si frega anche su questo....... - prodico94 : #lariachetirala7 no @professore anche quando ci sarà il vaccino si rispettino RIGORISAMENTE le priorità stabilite a… -