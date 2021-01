Quando le fabbriche di carne divorano il Pianeta

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Strano da credersi, ma tra le cause del perdurare di comportamenti dannosi, la percezione distorta della realtà è spesso sul podio. Facevo questa considerazione leggendo un recente studio pubblicato dalle Università di Urbino e Vienna, condotto su sedicimila cittadini di diversi paesi europei, tra cui l’Italia. In breve, è stata loro posta la seguente domanda: qual è la principale causa dell’inquinamento dell’aria? Gli intervistati avevano cinque opzioni tra le quali scegliere: agricoltura e allevamento, riscaldamento domestico, rifiuti, industria, traffico veicolare. Sorprendentemente, la maggioranza ha indicato come maggiori responsabili, con grande distacco sugli altri, l’industria e il traffico. La percezione del problema non può essere più distorta, visto che le principali cause dell’inquinamento dell’aria sono l’agricoltura e gli allevamenti intensivi. Entrambi questi fattori, ...