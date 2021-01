(Di giovedì 28 gennaio 2021) ROMA - Come in una roulette russa, a ogni giro qualcuno rimane a terra. Stavolta è toccato a Stefanoe Simoneche hanno visto ridimensionate le loro aspettative stagionali uscendo dalla ...

sportli26181512 : Pirlo pokerista, a Pioli e Inzaghi resta una coppia: Gattuso si gioca il tris e non solo. Cip di Gasp. Conte resta… -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo pokerista

Corriere dello Sport.it

Oh oh, mi è semblato di vedele un gap! Pirlo sa come allena Conte, come giocano le sue squadre, cosa dice di solito prima, durante e anche dopo, in che modo prepara la partita e poi affronta le tante ...