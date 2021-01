Paulo Sousa: “Speranza e fiducia per una grande Polonia. Zielinski? Non posso dire molto” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Paulo Sousa è stato presentato oggi come nuovo commissario tecnico della Polonia. Queste le sue parole in conferenza stampa. La Polonia è un paese pieno di fede che non si arrende mai. Vogliamo costruire una squadra con fede, Speranza e convinzione che vinceremo. La Speranza e la fiducia possono permetterci di creare una grande nazionale per raggiungere i successi insieme. Vogliamo avere la palla il più spesso possibile. Questo ci permette di controllare il corso degli eventi in campo, spingere l’avversario in difesa. Abbiamo giocatori di prima classe, quindi vogliamo giocare in modo offensivo. Per ora, stiamo raccogliendo maggiori informazioni e considerando soluzioni specifiche. Ovviamente non è sempre possibile imporre e dominare ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 28 gennaio 2021)è stato presentato oggi come nuovo commissario tecnico della. Queste le sue parole in conferenza stampa. Laè un paese pieno di fede che non si arrende mai. Vogliamo costruire una squadra con fede,e convinzione che vinceremo. Lae lano permetterci di creare unanazionale per raggiungere i successi insieme. Vogliamo avere la palla il più spesso possibile. Questo ci permette di controllare il corso degli eventi in campo, spingere l’avversario in difesa. Abbiamo giocatori di prima classe, quindi vogliamo giocare in modo offensivo. Per ora, stiamo raccogliendo maggiori informazioni e considerando soluzioni specifiche. Ovviamente non è sempre possibile imporre e dominare ...

napolista : Paulo Sousa: “Speranza e fiducia per una grande Polonia. Zielinski? Non posso dire molto” Il nuovo ct della Polonia… - kRMet1902 : dzen dobri che cosa è da questa parte crisi gianluca vorrei dirvi che i giornalisti polacchi sono stupidi e saluto… - IICLisbona : RT @InfoScholas: ???? Oggi 28 Gennaio - 5 pm Portogallo / 6 pm Italia Dibattito- Paulo Sousa e Gianluca Zambrotta Non mancare!!! Per partec… - InfoScholas : ???? Oggi 28 Gennaio - 5 pm Portogallo / 6 pm Italia Dibattito- Paulo Sousa e Gianluca Zambrotta Non mancare!!! Per… - InfoScholas : ???? Vale tutto per vincere? Come si possono trasmettere i valori dello sport nel calcio moderno? Dibattito tra Paul… -

Ultime Notizie dalla rete : Paulo Sousa Paulo Sousa: “Speranza e fiducia per una grande Polonia. Zielinski? Non posso dire molto” IlNapolista Paulo Sousa: “Speranza e fiducia per una grande Polonia. Zielinski? Non posso dire molto”

Paulo Sousa in conferenza stampa: “Non ho ancora lavorato con Zielinski, ma vogliamo avere molti leader nella squadra” ...

Carlino – Il riscatto di Skorupski che punta all’Europeo

Dopo l’infortunio, Lukasz Skorupski si preso il Bologna con prestazioni davvero convincenti e vuole confermare il suo posto in Nazionale in vista dell’Europeo con l’arrivo del nuovo ct polacco Paulo S ...

Paulo Sousa in conferenza stampa: “Non ho ancora lavorato con Zielinski, ma vogliamo avere molti leader nella squadra” ...Dopo l’infortunio, Lukasz Skorupski si preso il Bologna con prestazioni davvero convincenti e vuole confermare il suo posto in Nazionale in vista dell’Europeo con l’arrivo del nuovo ct polacco Paulo S ...