Orsolini | «Mihajlovic mi ha dato fiducia Dobbiamo essere più concreti in attacco»

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Riccardoha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del match contro il Milan: le dichiarazioni dell’attaccante rossoblù Riccardoha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del match contro il Milan. Le dichiarazioni. «Non ho mai segnato in maniera ufficiale contro il Milan. Mi ricordo che contro i rossoneri mi fu annullato il primo gol in Serie A. Abbiamo fatto pochi gol a gennaio, soprattutto per un reparto offensivo come il nostro. Bisogneràpiù, siamo consapevoli che i nostri gol sono importanti per centrare inizialmente la salvezza. Rodrigo, Santander o altri attaccanti che sono stati chiamati in causa in quel ruolo hanno sempre fatto il massimo. L’importante è vincere le partite, poi se segna la punta o il difensore quello a mio parere conta poco. Sto meglio, ho 24 anni, ...