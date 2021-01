Nicchi e l'appello per il voto online: 'No, in presenza. Ma tutto in regola' (Di giovedì 28 gennaio 2021) "Le disposizioni permettono le elezioni dell'Associazione italiana arbitri in presenza, come d'altronde farà anche la Figc. Molte federazioni importanti le hanno svolte in sicurezza e con le dovute ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 28 gennaio 2021) "Le disposizioni permettono le elezioni dell'Associazione italiana arbitri in, come d'altronde farà anche la Figc. Molte federazioni importanti le hanno svolte in sicurezza e con le dovute ...

