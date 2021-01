Napoli, Zielinski: “Importante passare il turno. Siamo con Gattuso” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Napoli supera l'ostacolo Spezia e vola in semifinale di Coppa Italia. Gli azzurri passano per 4-2 ai danni dei liguri, grazie a un primo tempo perfetto. Ora la sfida contro l'Atalanta.LE PAROLE DI ZielinskiIl centrocampista Piotr Zielinski analizza la vittoria della sua formazione ai microfoni Rai Sport: "L'Importante era passare il turno. Nel secondo tempo avremmo dovuto gestire meglio e invece abbiamo concesso troppi spazi. Gattuso? Siamo tutti con lui, lavoriamo ogni giorno per vincere il più possibile. Oggi era Importante far vedere un ottimo calcio". ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ilsupera l'ostacolo Spezia e vola in semifinale di Coppa Italia. Gli azzurri passano per 4-2 ai danni dei liguri, grazie a un primo tempo perfetto. Ora la sfida contro l'Atalanta.LE PAROLE DIIl centrocampista Piotranalizza la vittoria della sua formazione ai microfoni Rai Sport: "L'erail. Nel secondo tempo avremmo dovuto gestire meglio e invece abbiamo concesso troppi spazi.tutti con lui, lavoriamo ogni giorno per vincere il più possibile. Oggi erafar vedere un ottimo calcio". ITA Sport Press.

