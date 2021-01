Milan, allarme in difesa: out Kjaer, dentro subito Tomori (Di giovedì 28 gennaio 2021) allarme in difesa per il Milan: si ferma ancora Kjaer, al suo posto pronto Tomori, neo acquisto rossonero. Farà coppia con Romagnoli allarme totale in difesa: il Milan continua a perdere pezzi, una maledizione che prosegue. Rientrato finalmente Bennacer a centrocampo, il Diavolo perde un elemento imprescindibile nella retroguardia: si tratta di Simon Kjaer. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan VAI SU MilanNEWS24 Stefano Pioli, stando a quanto riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, dovrebbe far esordire dal primo minuto il neo acquisto proveniente dal Chelsea, Tomori. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 gennaio 2021)inper il: si ferma ancora, al suo posto pronto, neo acquisto rossonero. Farà coppia con Romagnolitotale in: ilcontinua a perdere pezzi, una maledizione che prosegue. Rientrato finalmente Bennacer a centrocampo, il Diavolo perde un elemento imprescindibile nella retroguardia: si tratta di Simon. PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 Stefano Pioli, stando a quanto riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, dovrebbe far esordire dal primo minuto il neo acquisto proveniente dal Chelsea,. Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : Milan, nuovi problemi per Kjaer e Diaz. Ma Pioli ne recupera tre per Bologna: La fase della stagione che attraversa… - sportli26181512 : Milan, torna il problema dei big match: a gennaio 3 sconfitte su 3: Piccolo campanellino d'allarme in casa Milan: d… - milansette : Milan in allarme per Kjaer, ma che esordio per Tomori! - LuigiLiccardo6 : RT @cmdotcom: #Milan, allarme #Kjaer ma da #Tomori arrivano segnali molto incoraggianti - Angelredblack1 : RT @cmdotcom: #Milan, allarme #Kjaer ma da #Tomori arrivano segnali molto incoraggianti -