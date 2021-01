Meteo al 12 febbraio: l’Inverno tornerà a bussare (Di giovedì 28 gennaio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Continua l’osservazione dei modelli matematici di previsione, continuano le analisi volte alla ricerca di un trend Meteo climatico per la prima decade di febbraio. La parola d’ordine, osservando le varie proiezioni, è dinamicità. Dinamicità invernale, perché comunque – benché l’Alta Pressione si sia portata a ridosso dell’Italia – continuerà a far freddo. Freddo a tratti, con qualche intervallo anticiclonico destinato a far salire le temperature un po’ dappertutto. Sbalzi termici quindi, ai quali si dovrà prestare attenzione perché pian piano stiamo procedendo verso un periodo che vedrà affacciarsi i primi temporali e i primi fenomeni violenti (anche se in realtà qualcosa lo abbiamo già visto i giorni scorsi). Proiettandoci oltre, direzione fine prima decade di febbraio, si ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 28 gennaio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Continua l’osservazione dei modelli matematici di previsione, continuano le analisi volte alla ricerca di un trendclimatico per la prima decade di. La parola d’ordine, osservando le varie proiezioni, è dinamicità. Dinamicità invernale, perché comunque – benché l’Alta Pressione si sia portata a ridosso dell’Italia – continuerà a far freddo. Freddo a tratti, con qualche intervallo anticiclonico destinato a far salire le temperature un po’ dappertutto. Sbalzi termici quindi, ai quali si dovrà prestare attenzione perché pian piano stiamo procedendo verso un periodo che vedrà affacciarsi i primi temporali e i primi fenomeni violenti (anche se in realtà qualcosa lo abbiamo già visto i giorni scorsi). Proiettandoci oltre, direzione fine prima decade di, si ...

