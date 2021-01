Lupin, Netflix annuncia che la seconda parte ci sarà: ecco quando (Di giovedì 28 gennaio 2021) Lupin è la serie francese originale Netflix che ha spopolato durante la prima parte messa a disposizione degli utenti sulla piattaforma digitale. Pensate che è stata nella top 10 tra le serial del servizio di intrattenimento in streaming per diverse settimane e in ben dieci paesi diversi. Un vero e proprio fenomeno mondiale le vicende che vedono come protagonista l’attore Omar Sy. La serie tv Lupin è stata creata da George Kay in collaborazione con François Uzan ed è prodotta da Gaumont Télévision. Nel cast saranno presenti, oltre al protagonista interpretato da Omar Sy, Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab. quando esce la seconda parte di Lupin su ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 28 gennaio 2021)è la serie francese originaleche ha spopolato durante la primamessa a disposizione degli utenti sulla piattaforma digitale. Pensate che è stata nella top 10 tra le serial del servizio di intrattenimento in streaming per diverse settimane e in ben dieci paesi diversi. Un vero e proprio fenomeno mondiale le vicende che vedono come protagonista l’attore Omar Sy. La serie tvè stata creata da George Kay in collaborazione con François Uzan ed è prodotta da Gaumont Télévision. Nel cast saranno presenti, oltre al protagonista interpretato da Omar Sy, Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab.esce ladisu ...

NetflixIT : Se guardare Netflix fosse come un ristorante All you can eat: Allora… prendo: HIMYM episodio 7, 8, 9... il 9 se pu… - nerdgate_it : Lupin: Netflix conferma la seconda parte della serie - tuttopuntotv : Lupin, Netflix annuncia che la seconda parte ci sarà: ecco quando #lupin #netflix - ReignOfTheSerie : @netflix ha annunciato che la seconda parte di Lupin sarà disponibile nell'estate 2021 *KlausMary* #netflix #Lupin - Notiziedi_it : La seconda parte di Lupin su Netflix arriva in estate dopo aver conquistato il podio delle serie più viste -