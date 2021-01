Il retroscena | Pinamonti e mezza porta che si riapre Due strade aperte

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Con l’arrivo di Dzeko potrebbe tornare attuale la possibilità di Andrea, lasciamoaperta. E’ vero che Sanchez è indirizzato verso la Roma, ma è anche vero che all’occorrenza Dzeko potrebbe giocare in tandem con Lukaku e sarebbe una coppia devastante. Quindi la visibilità disarebbe ancor più ridotta, ecco perché nelle ultime ore sono state valutate due piste, unaa Bologna (piace molto a Mihajlovic) e l’altra a Parma visto che gli emiliani cercano ancora nel reparto offensivo. C’è il nodo ingaggio (alto, non è una soluzione semplicissima ma ci si può lavorare. Intanto, nelle ultime ore all’Inter è stato riproposto Eder, ma almeno in queste ore le priorità sono altre. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Andrea Pinamonti per il momento resta all'Inter. La dirigenza nerazzurra lo ha ribadito stamattina al suo agente Mino Raiola, che aveva lavorato al trasferimento in prestito dell'attaccante ...INTER, PRENDE CORPO L’IDEA CAICEDO CON PINAMONTI ALLA LAZIO. SAMPDORIA, SI STRINGE PER TORREGROSSA. TORINO, IPOTESI VAZQUEZ PER LA TREQUARTI. MILAN,.