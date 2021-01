«Il Grande Gatsby» diventa una serie tv che renderà la storia «più inclusiva» (Di giovedì 28 gennaio 2021) Dopo la versione con Robert Redford del 1974 e quella con Leonardo DiCaprio del 2013 (senza dimenticare quelle uscite nel 1926 e nel 1949), Il Grande Gatsby, il personaggio letterario più famoso di Francis Ford Fitzgerald, si prepara a tornare sotto forma di serie tv, ma in una formula più «inclusiva». Secondo quanto ha fatto sapere il produttore Blake Hazard, pronipote di Fitzgerald, la serie sarà l’occasione giusta «per rileggere quella storia senza tempo con uno sguardo nuovo, capace di inquadrare quei personaggi iconici attraverso la moderna lente del genere sessuale, dell’etnia e dell’orientamento sessuale». https://twitter.com/THR/status/1354172305916751873 Leggi su vanityfair (Di giovedì 28 gennaio 2021) Dopo la versione con Robert Redford del 1974 e quella con Leonardo DiCaprio del 2013 (senza dimenticare quelle uscite nel 1926 e nel 1949), Il Grande Gatsby, il personaggio letterario più famoso di Francis Ford Fitzgerald, si prepara a tornare sotto forma di serie tv, ma in una formula più «inclusiva». Secondo quanto ha fatto sapere il produttore Blake Hazard, pronipote di Fitzgerald, la serie sarà l’occasione giusta «per rileggere quella storia senza tempo con uno sguardo nuovo, capace di inquadrare quei personaggi iconici attraverso la moderna lente del genere sessuale, dell’etnia e dell’orientamento sessuale». https://twitter.com/THR/status/1354172305916751873

