Il Fii Institute di cui fa parte Renzi creato nel 2020 “per decreto” del re Salman dell’Arabia Saudita, l’annuncio in un incontro online – Video (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il Future Investment Initiave Institute di cui il leader di Italia Viva fa parte come “membro del board”, lo stesso che lo ha portato appena due giorni fa a volare a Ryad per una conferenza, è stato creato a inizio 2020 per “decreto del re dell’Arabia Saudita Salman bin Abdal-Aziz Al Saud”. La conferma in una clip isolata da una conferenza online che la Fondazione ha tenuto ad aprile, in piena pandemia, alla quale ha partecipato virtualmente anche Matteo Renzi. “Benvenuti a questo evento inaugurale del Fii Institute – esordisce Richard Attias, amministratore delegato della Fondazione e pubblicitario francese, marito di Cecilia, ex moglie dell’ex presidente francese Sarkozy – L’istituto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il Future Investment Initiavedi cui il leader di Italia Viva facome “membro del board”, lo stesso che lo ha portato appena due giorni fa a volare a Ryad per una conferenza, è statoa inizioper “del rebin Abdal-Aziz Al Saud”. La conferma in una clip isolata da una conferenzache la Fondazione ha tenuto ad aprile, in piena pandemia, alla quale hacipato virtualmente anche Matteo. “Benvenuti a questo evento inaugurale del Fii– esordisce Richard Attias, amministratore delegato della Fondazione e pubblicitario francese, marito di Cecilia, ex moglie dell’ex presidente francese Sarkozy – L’istituto ...

StefanoFeltri : Se dal 2017 al 2020 @matteorenzi era semplice un conferenziere all'evento, quest'anno il suo ruolo è diventato più… - centroasociale : RT @gditom: Sedere nel board del FII Institute è certamente rilevante per un ex Presidente del Consiglio. Tuttavia, Matteo Renzi è attuale… - AdamoLoi : RT @mgsnazionale: Renzi decida: gli interessi degli italiani o quelli dei principi sauditi, entrambi non si può. O si dimette da senatore… - SandraE82526551 : RT @Libero_official: Indiscrezioni: #Renzi percepirebbe 80mila dollari all'anno dal FII Institute, l'organismo che ha pianificato il suo vi… - ninabecks1 : RT @WomanWithPen: @ilnononano1 @ValeryMell1 @AndreaBonturi @AlvisiConci @StefanoFeltri @emifittipaldi @Anna586230 Ma quale segretezza? Dove… -

Ultime Notizie dalla rete : Fii Institute Il Fii Institute di cui fa parte Renzi creato nel 2020 “per decreto” del re Salman… Il Fatto Quotidiano È nel board di un ente saudita che ha promosso l’evento

In piena crisi di governo Matteo Renzi vola a Riad per una conferenza di 20 minuti. È nel board di un ente saudita che ha promosso l’evento. Lo rivela Emiliano Fittipaldi sul s ...

Renzi d'Arabia

Che impiccio, per mister Renzi. Condividi. Nel mezzo della crisi di governo, il leader di Italia viva è volato a Riad per una conferenza del Fii institute controllato dalla famiglia reale. Intanto qui ...

In piena crisi di governo Matteo Renzi vola a Riad per una conferenza di 20 minuti. È nel board di un ente saudita che ha promosso l’evento. Lo rivela Emiliano Fittipaldi sul s ...Che impiccio, per mister Renzi. Condividi. Nel mezzo della crisi di governo, il leader di Italia viva è volato a Riad per una conferenza del Fii institute controllato dalla famiglia reale. Intanto qui ...