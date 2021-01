I 7 senatori che mancano al Conte - Ter (ma Renzi vuole di più) (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ieri sera una new entry in maggioranza: Luigi Vitali, ex Forza Italia. L'obiettivo della maggioranza assoluta a Palazzo Madama è ancora lontano. Intanto il premier aspetta il nuovo incarico per ... Leggi su today (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ieri sera una new entry in maggioranza: Luigi Vitali, ex Forza Italia. L'obiettivo della maggioranza assoluta a Palazzo Madama è ancora lontano. Intanto il premier aspetta il nuovo incarico per ...

matteosalvinimi : Lavoro, pensioni, salute, scuola, vita vera. Spero che venerdì finisca il teatrino imbarazzante della compravendita… - civati : In questo momento sto contando i senatori. Lasciatemi lavorare, che queste pressioni infastidiscono il Colle. Ok? ;) - matteosalvinimi : Spero che sia l’ultima settimana di un Governo a caccia di senatori in vendita. - GraziaB6 : RT @Qua_Agatha: @Signorasinasce Tanto ci pensa Zingaretti, lui è generoso e presta i suoi senatori, sarà altruista? Che vergogna - ZzGiaco : RT @La_manina__: Gruppo degli europeisti. 11 Senatori. Nato per sostenere un governo Conte ter. Renzi: uno scandalo! Gruppo ALA di Verdini… -