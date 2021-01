Governo, Comincini (Iv) a TPI: “Cadano i veti da entrambe le parti. Ricucire lo strappo è ancora possibile” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Eugenio Comincini, classe 1972, ex sindaco dem di Cernusco sul Naviglio, senatore di Iv, bancario prestato alla politica, è l’uomo che in queste ore convulse di contatti frenetici fra Palazzo Chigi e Palazzo Madama lavora per Ricucire lo strappo tra Italia Viva e la maggioranza. “Una strada percorribile”, come lui stesso spiega a TPI. Quante chances pensa che abbia Conte di restare a Palazzo Chigi? Non spetta a me dare numeri sulle chances. Siamo in una fase molto delicata, difficile ma se tutte le forze politiche hanno davvero a cuore il fatto di ridare presto un Governo solido al Paese, la strada – grazie al Presidente della Repubblica – si troverà. Quando dico un Governo solido e stabile intendo dire che abbia una base parlamentare adeguata. Facendo chiarezza sui nodi che riguardano il futuro del ... Leggi su tpi (Di giovedì 28 gennaio 2021) Eugenio, classe 1972, ex sindaco dem di Cernusco sul Naviglio, senatore di Iv, bancario prestato alla politica, è l’uomo che in queste ore convulse di contatti frenetici fra Palazzo Chigi e Palazzo Madama lavora perlotra Italia Viva e la maggioranza. “Una strada percorribile”, come lui stesso spiega a TPI. Quante chances pensa che abbia Conte di restare a Palazzo Chigi? Non spetta a me dare numeri sulle chances. Siamo in una fase molto delicata, difficile ma se tutte le forze politiche hanno davvero a cuore il fatto di ridare presto unsolido al Paese, la strada – grazie al Presidente della Repubblica – si troverà. Quando dico unsolido e stabile intendo dire che abbia una base parlamentare adeguata. Facendo chiarezza sui nodi che riguardano il futuro del ...

kocis68p : @Comincini se non fosse per i vivaci ambigui come lei, la crisi sarebbe già risolta e avremmo un nuovo premier e un… - TV7Benevento : Governo: Comincini (Iv), 'Bonafede? nessuno ha ancora detto che voteremo contro'... - bb91687509 : @Comincini @MinisteroSalute sentivo alla radio che ci sono strumenti legali per mandare a casa questa giunta, speri… - mauripucci : @Comincini @MinisteroSalute Le elezioni sempre più vicine? Avremo un governo Meloni/Salvini e Berlusconi Presidente… - XXXClaudia70XXX : @petergomezblog Ovviamente non gli credo, ma non trovo nessuno che li zittisca. Comincini di IV, che è intellettual… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Comincini Eugenio Comincini, arriva da Cernusco il senatore corteggiato da due premier IL GIORNO Matteo Salvini su Berlusconi: "Se ne parlo io è peggio di Totò Riina, se sostiene il governo è discepolo di Napoleone"

Curioso che sia uno statista se deve sostenere il governo Conte, se ne parlo io diventa un delinquente peggio di Totò Riina' Assolutamentei sì, può ancora dare tanto. Matteo Salvini: 'Berlusconi Presi ...

Crisi di governo, Renzi tiene le carte coperte: “Al Colle senza pregiudizi”. Ma punta a un nuovo premier

Con riferimento, fa sapere chi gli sta vicino, 'a chiamate arrivate a diversi senatori dalla presidenza del Consiglio. Quei numeri, secondo l'ex Rottamatore, il premier dimissionario non li avrà neanc ...

Curioso che sia uno statista se deve sostenere il governo Conte, se ne parlo io diventa un delinquente peggio di Totò Riina' Assolutamentei sì, può ancora dare tanto. Matteo Salvini: 'Berlusconi Presi ...Con riferimento, fa sapere chi gli sta vicino, 'a chiamate arrivate a diversi senatori dalla presidenza del Consiglio. Quei numeri, secondo l'ex Rottamatore, il premier dimissionario non li avrà neanc ...