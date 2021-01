Epic Games Store | ecco il gioco gratis di oggi

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 28 gennaio 2021) L’ha reso disponibiledal 21 Gennaio, Dandara: Trials of Fear Edition . Scopriamo insieme un interessante metroidvania Anche questa settimana l’ci porta un nuovo. L’iniziativa diva avanti ormai da molte settimane e continua a offrirci gratuitamente giochi di grande valore. Da28 Gennaio 2021 potremo infatti aggiungere nella nostra libreria: Dandara: Trials of Fear Edition . Vediamolo nel dettaglio. Dandara: Trials of Fear EditionsuQuesta settimana il negozio ci porta Dandara: Trials of Fear Edition, titolo sviluppato da Long Hat Housee ...