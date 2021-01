Easa autorizza i Boeing 737 Max a tornare in volo anche in Europa (Di giovedì 28 gennaio 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 28 gennaio 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Milano, 28 gen. (askanews) - I Boeing 737 Max potranno tornare in servizio, anche in Europa, con opportune modifiche, dopo circa 2 anni di stop, ...

Boeing 737 Max, ok al ritorno nei cieli europei

Via libera dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (Easa) al ritorno in servizio di una versione modificata del Boeing 737 Max, dopo le modifiche effettuate sul velivolo in seguito ai ...

