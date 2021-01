Dove vedere la partita tra Atalanta e Lazio in TV e streaming (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tutto pronto per Atalanta – Lazio, partita valida per la 20 giornata di Serie A 2020-2021. Di seguito trovate le informazioni più importanti per vedere il match in streaming e quale piattaforma tra Sky o DAZN detiene i diritti di visione in esclusiva. Dove vedere Atalanta Lazio: Sky o DAZN? La gara Atalanta Lazio del giorno 31 Gennaio sarà trasmessa su DAZN. Il calcio d’inizio dell’incontro è fissato per le ore 15:00. Dove vedere Atalanta Lazio in TV Da quest’anno DAZN è disponibile anche sul satellite (canale numero 209) per i clienti Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento Sky-DAZN con Sky Q, My Sky HD e Sky HD al prezzo di 9,99 ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tutto pronto pervalida per la 20 giornata di Serie A 2020-2021. Di seguito trovate le informazioni più importanti peril match ine quale piattaforma tra Sky o DAZN detiene i diritti di visione in esclusiva.: Sky o DAZN? La garadel giorno 31 Gennaio sarà trasmessa su DAZN. Il calcio d’inizio dell’incontro è fissato per le ore 15:00.in TV Da quest’anno DAZN è disponibile anche sul satellite (canale numero 209) per i clienti Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento Sky-DAZN con Sky Q, My Sky HD e Sky HD al prezzo di 9,99 ...

