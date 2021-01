Cogoleto, saluto romano in consiglio comunale nel Giorno della memoria (Di giovedì 28 gennaio 2021) Cogoleto , 28 gennaio 2021 - Votano con la mano tesa, facendo il saluto fascista in consiglio comunale , proprio nel Giorno della memoria . A denunciare tre consiglieri della minoranza di centrodestra ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021), 28 gennaio 2021 - Votano con la mano tesa, facendo ilfascista in, proprio nel. A denunciare tre consiglieriminoranza di centrodestra ...

