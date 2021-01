California | esagerate tempeste di neve in atto Video

Leggi su meteogiornale

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Laha in parte un clima con marcate analogie che troviamo nel Mar Mediterraneo, e durante la fine di gennaio e sino ai primi di marzo, si realizza il picco del meteo invernale. Ed è ciò che sta succedendo da alcuni giorni. C’è una tempesta oceanica che viene dal Pacifico che sta causando parecchi disagi, con circa un milione di cittadini che hanno subito blackout energetici. E poi la, questa attualmente cade fortissima nei rilievi, dove sono state segnalate anche valanghe, mentre sabato mattina ha fla sua comparsa nella costa dell’area metropolitana di Los Angeles. In queste ore la tempesta diinteressa tutti i rilievini, causando non pochi disagi alla circolazione automobilistica. E ilmeteo lo documenta. Questo articolo è reso ...