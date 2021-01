Braccio di ferro con Renzi, Conte intravede la sconfitta. Il prossimo premier potrebbe non essere lui (Di giovedì 28 gennaio 2021) Aperta formalmente la crisi di governo, Conte riconosce che il prossimo premier potrebbe non essere lui. Ma anche Renzi potrebbe uscire sconfitto. Guardando indietro nel corso del tempo ma fino a poche settimane fa non ci sono dubbi che questa crisi di governo sia un Braccio di ferro tra Renzi e Conte, e ora il premier dimissionario inizia ad intravedere la sconfitta nella partita a scacchi con il senatore e leader di Italia Viva. Un volpe del Parlamento, un politico troppo navigato. Ma che comunque rischia di uscire sconfitto al pari di Conte. Palazzo ChigiCrisi di governo, Conte intravede la ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 28 gennaio 2021) Aperta formalmente la crisi di governo,riconosce che ilnonlui. Ma ancheuscire sconfitto. Guardando indietro nel corso del tempo ma fino a poche settimane fa non ci sono dubbi che questa crisi di governo sia unditra, e ora ildimissionario inizia adre lanella partita a scacchi con il senatore e leader di Italia Viva. Un volpe del Parlamento, un politico troppo navigato. Ma che comunque rischia di uscire sconfitto al pari di. Palazzo ChigiCrisi di governo,la ...

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre ? Il re dei monopattini elettrici ? Vaccini Covid-19: il braccio di ferro tra governi,… - Agenzia_Ansa : Braccio di ferro tra @FontanaPres e il ministro @robersperanza . 'Chiederemo risarcimenti' dice il governatore del… - infoitsport : Braccio di ferro Fonseca-Dzeko, il bosniaco ancora fuori - napolista : Repubblica: #Gattuso e #DeLaurentiis separati in casa per motivi personali, non tecnici La scintilla, tra i due, no… - Giancarlo9595 : RT @wireditalia: Sul titolo di GameStop quotato a New York c'è un braccio di ferro tra ribassisti e rialzisti, che si sono radunati in una… -

Ultime Notizie dalla rete : Braccio ferro Il lungo braccio di ferro tra governo e Coni sulla riforma dello sport AGI - Agenzia Italia Capitale della Cultura, le Marche scelgono Ascoli e Pesaro si infuria: «Ce l'avete con noi?»

ANCONA - La notizia è questa: la Regione Marche ieri ha ufficialmente appoggiato la proposta avanzata da Ascoli di candidatura a capitale italiana della cultura per il 2024.

Braccio di ferro con Renzi, Conte intravede la sconfitta. Il prossimo premier potrebbe non essere lui

Aperta la crisi di governo, Conte riconosce che il prossimo premier potrebbe non essere lui. E anche Renzi potrebbe uscire sconfitto.

ANCONA - La notizia è questa: la Regione Marche ieri ha ufficialmente appoggiato la proposta avanzata da Ascoli di candidatura a capitale italiana della cultura per il 2024.Aperta la crisi di governo, Conte riconosce che il prossimo premier potrebbe non essere lui. E anche Renzi potrebbe uscire sconfitto.