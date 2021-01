Binda assolto per l'omicidio di Lidia Macchi. "Incubo finito" (Di giovedì 28 gennaio 2021) Cristina Bassi Si chiude definitivamente la vicenda giudiziaria legata all'omicidio di Lidia Macchi, a 34 anni dal delitto Si chiude definitivamente la vicenda giudiziaria legata all'omicidio di Lidia Macchi, a 34 anni dal delitto. La Cassazione ha confermato l'assoluzione di Stefano Binda decisa dalla Corte d'assise d'appello di Milano nel luglio 2019. L'uomo, compagno di liceo della vittima, in primo grado era stato condannato all'ergastolo. Quello della studentessa ventenne di Varese, stuprata e uccisa con 29 coltellate a Cittiglio il 5 gennaio 1987, resta così un caso irrisolto. Ma per Binda è «la fine di un Incubo». «Dopo aver attentamente letto le sentenze precedenti e aver appena appreso il risultato della ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 28 gennaio 2021) Cristina Bassi Si chiude definitivamente la vicenda giudiziaria legata all'di, a 34 anni dal delitto Si chiude definitivamente la vicenda giudiziaria legata all'di, a 34 anni dal delitto. La Cassazione ha confermato l'assoluzione di Stefanodecisa dalla Corte d'assise d'appello di Milano nel luglio 2019. L'uomo, compagno di liceo della vittima, in primo grado era stato condannato all'ergastolo. Quello della studentessa ventenne di Varese, stuprata e uccisa con 29 coltellate a Cittiglio il 5 gennaio 1987, resta così un caso irrisolto. Ma perè «la fine di un». «Dopo aver attentamente letto le sentenze precedenti e aver appena appreso il risultato della ...

