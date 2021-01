Alonso: “La F1 non è cambiata, io invece sono migliorato” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Fernando Alonso torna in Formula 1 e lo fa lanciando la sfida a tutti. Il due volte campione del mondo il prossimo anno gareggerà per il team Alpine, ex Renault, a caccia di podi proprio come è accaduto a Ricciardo e Ocon nel 2020. Nando sa che difficilmente potrà ambire per qualcosa in più dato che è lui stesso ad affermare che “nel 2021 la Mercedes e Lewis Hamilton vinceranno ancora“. Ma ai microfoni di Nextgen-Auto.com il pilota spagnolo si è detto carico: “La Formula 1 non sembra essere cambiata molto: c’è la stessa gente e permangono le stesse regole. Chi era forte due anni fa è forte oggi. Io, invece, sono cambiato. Avevo fame di nuove sfide, mi sono preso del tempo per affrontarle e penso di essere migliorato a livello fisico e mentale“. E ancora: “Non ho nessun tipo di ... Leggi su sportface (Di giovedì 28 gennaio 2021) Fernandotorna in Formula 1 e lo fa lanciando la sfida a tutti. Il due volte campione del mondo il prossimo anno gareggerà per il team Alpine, ex Renault, a caccia di podi proprio come è accaduto a Ricciardo e Ocon nel 2020. Nando sa che difficilmente potrà ambire per qualcosa in più dato che è lui stesso ad affermare che “nel 2021 la Mercedes e Lewis Hamilton vinceranno ancora“. Ma ai microfoni di Nextgen-Auto.com il pilota spagnolo si è detto carico: “La Formula 1 non sembra esseremolto: c’è la stessa gente e permangono le stesse regole. Chi era forte due anni fa è forte oggi. Io,cambiato. Avevo fame di nuove sfide, mipreso del tempo per affrontarle e penso di esserea livello fisico e mentale“. E ancora: “Non ho nessun tipo di ...

