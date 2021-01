Alba Parietti a Roma per scontrarsi con Maria Teresa Ruta (Di giovedì 28 gennaio 2021) Parte agguerrita verso Roma Alba Parietti, pronta per scontrarsi con Maria Teresa Ruta: la showgirl ha parlato di lei al Grande Fratello 5. Nell’ultima puntata del “Grande Fratello 5” Maria Teresa Ruta ha attirato l’attenzione del pubblico parlando con sdegno della collega Alba Parietti. La showgirl sarebbe rimasta amareggiata per un fatto accaduto anni fa durante L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 28 gennaio 2021) Parte agguerrita verso, pronta percon: la showgirl ha parlato di lei al Grande Fratello 5. Nell’ultima puntata del “Grande Fratello 5”ha attirato l’attenzione del pubblico parlando con sdegno della collega. La showgirl sarebbe rimasta amareggiata per un fatto accaduto anni fa durante L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

imintheghett0o : RT @aras1999_: @prelemi_power T vs Franceska T vs Andrea T vs Adua T vs Matilde T vs Orange Room T vs Elisabetta T vs Francesco T vs Alba… - FilippoGatto2 : @feellikehome_ Non fate altro che andare contro una persona buona che dopo tutto sto tempo anche lei si è stancata… - LaliGeromel : Cosa si aspettabo domani: mamma di Carlotta Chi arriva: Alba Parietti e Papà Zenga #TZVIP - FilippoGatto2 : @feellikehome_ Ma sono lì dentro da 5 mesi non ragionano più scusate ma poi lasciate in pace Maria Teresa basta. Ah… - zazoomblog : “È la resa dei conti”. GF Vip Alba Parietti è una furia e Alfonso Signorini adesso trema - #conti”. #Parietti… -