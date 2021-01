VIDEO American Magic si impenna e rischia una nuova scuffia! Brividi in allenamento, l’equipaggio trema (Di giovedì 28 gennaio 2021) American Magic ha scuffiato dieci giorni fa durante una regata contro Luna Rossa valida per il round robin della Prada Cup. Gli statunitensi, chiaramente in vantaggio nei confronti degli italiani, approcciarono male il gate 5 e l’imbarcazione crollò su se stessa. La barca rischiò addirittura il naufragio e soltanto lunghe operazioni di salvataggio hanno permesso al team a stelle e strisce di tornare in porto col loro mezzo, pesantemente danneggiato nello scafo. La flotta guidata dallo skipper Terry Hutchinson si è resa protagonista di una lotta contro il tempo, è riuscita a riparare Patriot e oggi è potuta tornare in acqua per la prima volta. Dean Barker e compagni si sono cimentati in una sessione utile per togliersi la ruggine di dosso dopo più di una settimana trascorsa sottocoperta e per avvicinarsi alla semifinale della Prada Cup contro Luna Rossa ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 gennaio 2021)ha scuffiato dieci giorni fa durante una regata contro Luna Rossa valida per il round robin della Prada Cup. Gli statunitensi, chiaramente in vantaggio nei confronti degli italiani, approcciarono male il gate 5 e l’imbarcazione crollò su se stessa. La barca rischiò addirittura il naufragio e soltanto lunghe operazioni di salvataggio hanno permesso al team a stelle e strisce di tornare in porto col loro mezzo, pesantemente danneggiato nello scafo. La flotta guidata dallo skipper Terry Hutchinson si è resa protagonista di una lotta contro il tempo, è riuscita a riparare Patriot e oggi è potuta tornare in acqua per la prima volta. Dean Barker e compagni si sono cimentati in una sessione utile per togliersi la ruggine di dosso dopo più di una settimana trascorsa sottocoperta e per avvicinarsi alla semifinale della Prada Cup contro Luna Rossa ...

