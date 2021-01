Sul numero di febbraio - Toyoda | Tavares e le elettriche | sono davvero un salto nel buio?

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Le dichiarazioni di Akioin merito all'auto elettrica hanno fatto a dir poco scalpore. Il presidente della Toyota, infatti, ha di recente dichiarato che l'auto a batteria è sovrastimata, che l'energia, in Giappone, non basterebbe per alimentare un intero parco circolante di Ev e che l'intera industria del settore è messa a rischio dalla corsa sfrenata in questa direzione. Frasi che, data l'autorevolezza di chi l'ha pronunciate, hanno innescato un dibattito su problemi oggettivi, generati dalla svolta in atto e dalla sua accelerazione. Analizziamo le conseguenze. Quattroruote non poteva esimersi da un'attenta disamina delle questioni sollevate, alla luce dei dati e delle informazioni di cui dispone. Il primo aspetto considerato riguarda una disponibilità di energia elettrica adeguata all'ipotesi di una completa elettrificazione dei veicoli: un tema sul quale è ...