Sondaggi, chi vincerebbe le elezioni se Conte fondasse un partito (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Tra i diversi scenari che si aprono in seguito alla crisi di governo, si parla anche di un ipotetico partito fondato dall’attuale presidente del Consiglio. A chiedersi cosa succederebbe se la crisi portasse a nuove elezioni e se Giuseppe Conte decidesse di fondare un partito è un Sondaggio realizzato da Erg per Cartabianca. Gli italiani, secondo le intenzioni di voto emerse dal Sondaggio Emg, continuerebbero in caso di elezioni a preferire la Lega di Matteo Salvini con il 24% dei voti se non ci fosse il partito di Conte e con il 23% se invece ci fosse. Il Pd, se il partito di Conte non esistesse, si aggiudicherebbe il 19,8% delle preferenze alle elezioni e si ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Tra i diversi scenari che si aprono in seguito alla crisi di governo, si parla anche di un ipoteticofondato dall’attuale presidente del Consiglio. A chiedersi cosa succederebbe se la crisi portasse a nuovee se Giuseppedecidesse di fondare unè uno realizzato da Erg per Cartabianca. Gli italiani, secondo le intenzioni di voto emerse dalo Emg, continuerebbero in caso dia preferire la Lega di Matteo Salvini con il 24% dei voti se non ci fosse ildie con il 23% se invece ci fosse. Il Pd, se ildinon esistesse, si aggiudicherebbe il 19,8% delle preferenze allee si ...

marcotravaglio : VOMITO, ERGO SUM A chi non si capacita che questo centrodestra, con tutto quel che ha fatto e ha detto, sia in cima… - matteorenzi : Non sono i sondaggi a governare un Paese. Dire che chi non ha consenso non può parlare è la vittoria del reality sh… - sondaggiornali : @ilgiornale ??GIORNALISTA PIÙ INSOPPORTABILE IN ?????? ??FUNZIONA COSÌ?? Ho selezionato 36 giornalisti 1??ROUND: 12 son… - sondaggiornali : @LaVeritaWeb ??GIORNALISTA PIÙ INSOPPORTABILE IN ?????? ??FUNZIONA COSÌ?? Ho selezionato 36 giornalisti 1??ROUND: 12 so… - sondaggiornali : @Adnkronos ??GIORNALISTA PIÙ INSOPPORTABILE IN ?????? ??FUNZIONA COSÌ?? Ho selezionato 36 giornalisti 1??ROUND: 12 sond… -