Scandicci: incendio in un appartamento, trovato un cadavere carbonizzato

incendio in un appartamento situato al settimo piano di un condominio. E'successo nel tardo pomeriggio a Scandicci(FI). Rinvenuto dai vigili del fuoco il cadavere di un uomo. Paura nella serata di oggi, mercoledì 27 gennaio a Scandicci, in provincia di Firenze. In via Carducci 19 un appartamento dell'ultimo piano ha preso fuoco. All'interno dell'abitazione interessata dall'incendio è stato trovato un cadavere carbonizzato. La strada è stata chiusa al traffico. Numerosi i mezzi dei vigili del fuoco intervenuti per divampare le fiamme.

