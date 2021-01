Risorse Feasr 2021-2022: la proposta di riparto delle Regioni del Nord penalizza lo sviluppo rurale del sud (Di mercoledì 27 gennaio 2021) di Nicola Rivieccio Le Regioni del Mezzogiorno fanno fronte comune per evitare di essere penalizzate nella ripartizione delle Risorse rese disponibili dal regolamento transitorio per le annualità 2021 e 2022 ai sensi del Regolamento (UE) 2020/2220 del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr). Il Fondo strutturale dell’Unione Europea è destinato a finanziare i programmi di sviluppo rurale (PSR), in regime di cofinanziamento con gli Stati membri, con l’incentivazione delle attività agricole ed aree rurali, attraverso linee di agevolazione specifica per varie categorie di investimenti. La ferma presa di posizione è stata motivata, nel corso della discussione tenuta in seno ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 27 gennaio 2021) di Nicola Rivieccio Ledel Mezzogiorno fanno fronte comune per evitare di esserete nella ripartizionerese disponibili dal regolamento transitorio per le annualitàai sensi del Regolamento (UE) 2020/2220 del Fondo europeo agricolo per lo). Il Fondo strutturale dell’Unione Europea è destinato a finanziare i programmi di(PSR), in regime di cofinanziamento con gli Stati membri, con l’incentivazioneattività agricole ed aree rurali, attraverso linee di agevolazione specifica per varie categorie di investimenti. La ferma presa di posizione è stata motivata, nel corso della discussione tenuta in seno ...

