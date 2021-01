Presi a calci i fiori per le vittime di Pioltello, la rabbia del sindaco: “Perchè?” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Perché? Perché hai preso a calci i fiori che a nome della Comunità ho deposto alle pietre d’inciampo a memoria di Ida, Pierangela e Giuseppina morte tre anni fa nell’incidente ferroviario di Pioltello?”. Comincia così lo sfogo pubblicato su Facebook dal sindaco di Caravaggio, Claudio Bolandrini. “Non hai preso a calci dei fiori, ma hai calpestato il cordoglio e l’affetto di Caravaggio verso i famigliari e la nostra solidarietà per quanti viaggiavano con loro su quel treno – scrive il primo cittadino -. Vergognati! Rifletti sul tuo gesto e cerca di porvi rimedio”. Il sindaco fa sapere di avere già attivato la polizia locale per controllando le immagini della videosorveglianza. Con ogni probabilità presenterà denuncia per l’accaduto. L'articolo BergamoNews. Leggi su bergamonews (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Perché? Perché hai preso ache a nome della Comunità ho deposto alle pietre d’inciampo a memoria di Ida, Pierangela e Giuseppina morte tre anni fa nell’incidente ferroviario di?”. Comincia così lo sfogo pubblicato su Facebook daldi Caravaggio, Claudio Bolandrini. “Non hai preso adei, ma hai calpestato il cordoglio e l’affetto di Caravaggio verso i famigliari e la nostra solidarietà per quanti viaggiavano con loro su quel treno – scrive il primo cittadino -. Vergognati! Rifletti sul tuo gesto e cerca di porvi rimedio”. Ilfa sapere di avere già attivato la polizia locale per controllando le immagini della videosorveglianza. Con ogni probabilità presenterà denuncia per l’accaduto. L'articolo BergamoNews.

sanchez_strada : @NonConoscoVG @RomeluLukaku9 @Ibra_official @Inter @acmilan Che pagliacciata. Stanno ingigantendo a dismisura il nu… - stefanoscorpio : @redblack1980 @giubby85 @calabbrish @acmilan Lasciamo perde! Ancora non l'hanno capito che se non alzano o piangono… - Gianluc42631703 : @myrtamerlino Vanno presi a calci in C. Questi personaggi Imbarazzanti, attaccati alla poltrona DIMETTETEVI pagliac… - la_patrizia_ : L’interista becero ?? Eccolo qui che senza alcuna possibilità di una replica seria e sportiva con successi sul campo… - 84Darion : @francescosemen3 @Emmeemm_ E ne mancano diverse... Barella e Lukaku sono stati presi a calci per tutta la partita,… -