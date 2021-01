Miriam Toews | la luce silenziosa della perdita

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Se conosciamo ciò che accade all’interno di una comunità mennonita, fra le tante sparse nel mondo, lo dobbiamo ache di quella appartenenza non ha fatto una furba carta di scambio per il successo bensì il pegno luccicante di una esperienza trasformativa. La sua biografia è stata segnata dunque da un radicamento preciso, decostruito a sua volta e con grande forza dando parola alle proprie simili, come nel caso del suo Donne che parlano (2018). La condizione umana … Continua L'articolo proviene da il manifesto.