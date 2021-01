Milan, brutte notizie per Stefano Pioli: stop per Kjaer e Brahim Diaz. La nota del club (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Altre due assenze gravano sul prosieguo stagionale del Milan.Dopo la sconfitta per 2-1 contro l'Inter, nel "Derby della Madonnina" di Coppa Italia, per il tecnico rossonero, Stefano Pioli non arrivano buone notizie dall'infermeria. Attraverso i propri canali, la compagine rossonera ha comunicato le diagnosi circa gli infortuni di Simon Kjaer e Brahim Diaz. Di seguito la nota del club.VIDEO Inter-Milan, Pioli commenta l’espulsione di IBrahimovic: “Ci ha messi in difficoltà, ecco cosa ci siamo detti”Inter-Milan, rissa furiosa Lukaku-IBrahimovic: toni aspri e pesanti offese, riti voodoo e insulti alle madri"Ieri sera Simon Kjaer si è ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Altre due assenze gravano sul prosieguo stagionale del.Dopo la sconfitta per 2-1 contro l'Inter, nel "Derby della Madonnina" di Coppa Italia, per il tecnico rossonero,non arrivano buonedall'infermeria. Attraverso i propri canali, la compagine rossonera ha comunicato le diagnosi circa gli infortuni di Simon. Di seguito ladel.VIDEO Inter-commenta l’espulsione di Iovic: “Ci ha messi in difficoltà, ecco cosa ci siamo detti”Inter-, rissa furiosa Lukaku-Iovic: toni aspri e pesanti offese, riti voodoo e insulti alle madri"Ieri sera Simonsi è ...

