La vedova di Gino Bramieri contro Lucia Bramieri: "Sei una bugiarda e una mascalzona, se parlo io crolla il mondo" (VIDEO) (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Lucia Bramieri e il famoso Telegatto di Gino Nel primo appuntamento settimanale di Pomeriggio Cinque, nella seconda parte Barbara D'Urso ha parlato di liti in famiglia. Tra i vari ospiti in studio anche Manuela Villa che è venuta a conoscenza di nuovi possibili fratelli e Lucia Bramieri. Quest'ultima, che è l'ex moglie di Cesare Bramieri, da molti anni vanta di avere un Telegatto, un premio vinto dal suocero Gino Bramieri verso la metà degli Anni Novanta. Un oggetto che ha un grosso valore affettivo che da qualche anno a questa parte è diventato oggetto di contesa tra lei e Angela Baldassini, ex compagna di Gino Bramieri.

